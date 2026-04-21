１１人組グローバルボーイズグループ・ＩＮＩが２１日、自身８枚目のシングル「ＰＵＬＳＥ」が２２日に発売されることに先立ち、神奈川・川崎市内で「ＩＮＩ ８ＴＨ ＳＩＮＧＬＥ『ＰＵＬＳＥ』リリース記念イベント」を開催した。

場内の大歓声に迎えられた１１人は、１曲目に「ＰＵＬＳＥ」のタイトル曲で、メンバーの池崎理仁が作詞参加した「Ａｌｌ ４ Ｕ」を披露。池崎は「作詞させていただきました。これはもう、青春そのもの」と話し、「みなさん、響いてますか？」というかけ声に、場内は大きな歓声で応えていた。

最後は「ＰＵＬＳＥ」収録曲で高塚大夢、西洸人が作詞参加した「ＯＵＲＳ」のライブパフォーマンスで、熱く締めくくった。

イベントには持病の腰痛悪化による治療専念のため、ダンスパフォーマンスを伴う活動の不参加が発表された田島将吾も参加。最後のあいさつでは「腰の痛みが増して、いろいろな協議を重ねながら悔しい判断になって申し訳ない」としながら「僕も前向きに回復に向けて頑張るので、待っていていただけたらうれしい」と話し、温かい拍手を受けた。