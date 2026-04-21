SHANKが7月より、ツアー＜THE TOUR 2026＞を開催することが発表となった。＜THE TOUR 2026＞は7月15日の岐阜 Yanagase ants公演を皮切りに、11月25日の福岡 BEAT STATION公演まで、足掛け5か月間全18箇所にて開催されるもの。各地のゲストバンドは後日発表される予定だ。チケットのオフィシャル1次先行受付は本日4月21日20:00より。■ツアー＜THE TOUR 2026＞07月15日(水)岐阜 Yanagase antsopen18:30 / start19:00※ゲスト