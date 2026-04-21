SHANK、全18箇所のツアー＜THE TOUR 2026＞を7月より開催
SHANKが7月より、ツアー＜THE TOUR 2026＞を開催することが発表となった。
＜THE TOUR 2026＞は7月15日の岐阜 Yanagase ants公演を皮切りに、11月25日の福岡 BEAT STATION公演まで、足掛け5か月間全18箇所にて開催されるもの。各地のゲストバンドは後日発表される予定だ。
チケットのオフィシャル1次先行受付は本日4月21日20:00より。
■ツアー＜THE TOUR 2026＞
07月15日(水) 岐阜 Yanagase ants
open18:30 / start19:00 ※ゲスト後日発表
07月16日(木) 名古屋 DIAMOND HALL
open18:00 / start19:00 ※ゲスト後日発表
08月05日(水) 渋谷 Spotify O-EAST
open18:00 / start19:00 ※ゲスト後日発表
08月18日(火) 大阪 Yogibo META VALLEY
open18:00 / start19:00 ※ゲスト後日発表
08月19日(水) 京都 KYOTO MUSE
open18:15 / start19:00 ※ゲスト後日発表
09月01日(火) 札幌 PENNY LANE24
open18:00 / start19:00 ※ゲスト後日発表
09月02日(水) 旭川 CASINO DRIVE
open18:30 / start19:00 ※ゲスト後日発表
09月24日(木) 神戸 太陽と虎
open18:30 / start19:00 ※ゲスト後日発表
09月25日(金) 岡山 YEBISU YA PRO
open18:15 / start19:00 ※ゲスト後日発表
10月02日(金) 高松 DIME
open18:30 / start19:00 ※ゲスト後日発表
10月03日(土) 松山 WstudioRED
open17:15 / start18:00 ※ゲスト後日発表
10月13日(火) 水戸 LIGHT HOUSE
open18:30 / start19:00 ※ゲスト後日発表
10月14日(水) 千葉 LOOK
open18:30 / start19:00 ※ゲスト後日発表
11月04日(水) 金沢 EIGHT HALL
open18:00 / start19:00 ※ゲスト後日発表
11月06日(金) 新潟 LOTS
open18:00 / start19:00 ※ゲスト後日発表
11月13日(金) 仙台 Rensa
open18:00 / start19:00 ※ゲスト後日発表
11月23日(月祝) 周南 RISING HALL
open18:00 / start19:00 ※ゲスト後日発表
11月25日(水) 福岡 BEAT STATION
open18:15 / start19:00 ※ゲスト後日発表
【オフィシャル1次先行(抽選)】
受付期間：4月21日(火)20:00〜5月10日(日)23:59
受付URL：https://eplus.jp/shank2026/
■＜BLAZE UP NAGASAKI 2026＞
12月5日(土) 長崎・出島メッセ長崎
12月6日(日) 長崎・出島メッセ長崎
出演：SHANK and more
関連リンク
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