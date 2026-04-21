Hakubiが8月11日に開催する主催イベント＜京都藝劇 2026＞の第1弾出演アーティストを発表した。今回発表されたのは、これまでも毎年出演を重ねてきた盟友・TETORA、今年3月に＜SPLIT ASIA TOUR 2026＞を共に巡ったクレナズム、2年ぶり2度目の出演となるyutoriに加え、地元・京都のhananashi、猫は液体の全5組。今年は初の2日間開催となり、8月10日はHakubiのホームであるKYOTO MUSEでのワンマンライブ、8月11日はKYOTO MUSEと磔磔