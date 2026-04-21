Hakubi主催 ＜京都藝劇2026＞第1弾出演アーティスト発表
Hakubiが8月11日に開催する主催イベント＜京都藝劇 2026＞の第1弾出演アーティストを発表した。
今回発表されたのは、これまでも毎年出演を重ねてきた盟友・TETORA、今年3月に＜SPLIT ASIA TOUR 2026＞を共に巡ったクレナズム、2年ぶり2度目の出演となるyutoriに加え、地元・京都のhananashi、猫は液体の全5組。
今年は初の2日間開催となり、8月10日はHakubiのホームであるKYOTO MUSEでのワンマンライブ、8月11日はKYOTO MUSEと磔磔の2会場でのサーキットイベントとなる。
なお、チケットの先行予約もスタートしている。
■＜京都藝劇 2026＞
2026年8月10日(月)
会場：KYOTO MUSE
出演：Hakubi
時間：18:30開場 / 19:00開演
2026年8月11日(火・祝)
会場：KYOTO MUSE・磔磔
出演：クレナズム / TETORA / 猫は液体 / Hakubi / hananashi / yutori …and more（五十音順）
時間：リストバンド交換12:00〜
KYOTO MUSE 開場13:00 / 磔磔 開場13:30
チケット：
オフィシャルメンバーシップ「ゆるはくびの里」会員先行
2DAYS通し券 8,800円（学割6,800円）税込 / 共にドリンク代2日分別途必要
https://hakubi-fc.jp/news/detail/lp78vV6egA9kFYgyC8jC
オフィシャル先行
各日 前売り6,000円（学割4,800円）税込 / 共にドリンク代別途必要
https://eplus.jp/kyotogeigeki26/
■＜Hakubi live tour “deep”＞
東京
2026年5月22日(金)
会場：Spotify O-Crest
時間：開場18:00 / 開演18:30
出演：Hakubi
大阪
2026年5月29日(金)
会場：心斎橋 BRONZE
時間：開場18:00 / 開演18:30
出演：Hakubi
チケット：
チケットぴあ https://w.pia.jp/t/hakubi-deep/
ローソンチケット https://l-tike.com/hakubi/
イープラス https://eplus.jp/hakubi/
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