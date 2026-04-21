4月24日公開となる映画『月の犬』の完成披露舞台あいさつが、シネマート新宿にて4月20日開催され、主演の萩原聖人をはじめ、深水元基、渋谷そらじ、やべきょうすけらが登壇した。【写真】萩原聖人、深水元基、渋谷そらじ、やべきょうすけら登壇！『月の犬』イベントショットをイッキ見本作は、女が見初めなければ出会わなかった、人生に絶望した2人の男を描く、大人たちの挽歌。舞台あいさつには、反社会で生きてきたが、