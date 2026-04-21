ＴＢＳ系「プロフェッショナルランキング」が２０日、放送され、音楽のプロ１４９人が選んだ「衝撃のデビューランキングＢＥＳＴ２０」を発表した。名だたる大物アーティストたちと並んで、歌手のＡｄｏが３位にランクイン。２０２０年、当時１７歳でのデビューは音楽シーンにおける重要な１ページを担ったとして紹介された。番組では、専門家たちによる「初めて聞いた時は殴られたかと思うほど限界突破のボーカルと破壊力の