飼い主さんと共にドッグランへ出かけたダックスさん。他のワンコたちが『いる時』と『いない時』では様子が全く違うようで…思った以上にあからさま過ぎる変化が話題になっているのです。 まるでアニメのよう…？ツッコミどころ満載の光景は記事執筆時点で217万回を超えて表示されており、6.3万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：ドッグランに『他の犬がいる時』は避難してしまう犬→『誰もいない時』は…