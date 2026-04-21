短時間・単発のアルバイト「スポットワーク」の契約を直前に破棄されたのは違法だとして、１都４県の９人が２１日、仲介アプリ最大手「タイミー」（東京）に計約３１２万円の未払い賃金などを求める訴訟を東京地裁に起こした。社会問題化するスポットワークの「直前キャンセル」を巡り、労働者側が組織的に仲介事業者を提訴したのは初。訴状によると、９人は２０２１年１０月〜今年３月、同社のアプリで飲食店など計１３５件の