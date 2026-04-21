２１日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では「世界裏ネタＳＰ」と題し、テレビプロデューサーのデーブ・スペクター氏が紹介する世界の著名人による事件を紹介した。先月２７日（現地時間）、男子ゴルフの元世界ランキング１位のタイガー・ウッズが米フロリダ州で自動車事故を起こし、アルコールもしくは薬物の影響下で運転した疑いで郡保安官事務所に逮捕された一件について、デーブ氏