俳優の鈴木福が21日、都内で行われた28日放送開始のNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜後10：00）試写会に登壇。コンビニ店員のアルバイトへの憧れを語った。【写真】コンビニ制服で！ウインクする中島健人同イベントには、主演の中島健人と田中麗奈も出席。司会が誤って、鈴木と役名が混ざった「鈴木太郎さん」と呼ぶと、鈴木は恥ずかしそうに照れ笑い。その後、中島と田中からも「鈴木太郎さ