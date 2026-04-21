韓国随一のリゾート、済州（チェジュ）島。日本からだと、成田空港や関西空港からも直行便がある。済州島には、「スターバックスコーヒー」の店舗が点在し、観光スポットになるほど人気な場所も。その1つが、「スターバックス中文店」である。島の南に面した海の街、西帰浦（ソギポ）の手前にある観光リゾート地「中文観光団地」の入口に位置する。済州空港から車で約1時間〜1時間半。路線バスで行くこともできる。中文観光団地に