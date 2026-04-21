文化放送で放送中の『水瀬いのり MELODY FLAG』（毎週日曜日 午後10時00分～10時30分）では、5月3日（日）午後10時00分より、放送500回を記念した生放送を実施する。 声優として数々のアニメ作品でメインキャストを務め、昨年はアーティスト活動10周年を記念した自身最大規模となる7都市8公演を巡るツアーを成功させるなど、活躍の幅を広げ続ける水瀬いのり。人気・実力を兼ね備えた声優アーティストと