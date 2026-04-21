文化放送で放送中の『水瀬いのり MELODY FLAG』（毎週日曜日 午後10時00分～10時30分）では、5月3日（日）午後10時00分より、放送500回を記念した生放送を実施する。

声優として数々のアニメ作品でメインキャストを務め、昨年はアーティスト活動10周年を記念した自身最大規模となる7都市8公演を巡るツアーを成功させるなど、活躍の幅を広げ続ける水瀬いのり。人気・実力を兼ね備えた声優アーティストとして、最前線を走り続けている存在だ。

当番組は、そんな水瀬いのりがパーソナリティを務めるレギュラーラジオ番組。2016年10月に放送を開始したトーク番組で、自身の活動への想いや私生活のエピソードなど、自由なトークを繰り広げている。2023年には、自身の誕生日である12月2日にパシフィコ横浜にて初の公開録音イベントを開催し大盛況を博すなど、大きな注目を集めている番組だ。

このたび、5月3日（日）に放送500回を記念した生放送を実施することが決定した。生放送の実施は、約4年ぶり。放送500回を祝いながらリアルタイムでリスナーとのやりとりを楽しみ、10周年イヤーを盛り上げていく予定だ。

パーソナリティを務める水瀬いのりは、以下のようにコメントしている。

あまり実感はないのですが、早いもので10年です！

その時々のわたしのブームや日常、そしてファンの皆さんとのやりとりが音声で残っているということに感動を覚えます。

これからも、「気付いたらまだ続いていた！」と思っていただけるくらいのんびりお喋りしていこうと思います！

番組では、「お祝いメッセージ」や「番組の思い出」を募集中。メールの宛て先は、mmf@joqr.netまで。また、水瀬いのり公式YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/@inori_minase）では同日午後9時30分より、生放送直前トークもお送りする。

【番組概要】

■番組名： 『水瀬いのり MELODY FLAG』

■放送日時： 毎週日曜日 午後10時00分～10時30分

■出演： 水瀬いのり

■メールアドレス： mmf@joqr.net

■推奨ハッシュタグ： #melody_flag