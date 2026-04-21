元プロ野球のオリックス、巨人などで活躍した谷佳知氏（53）の妻で、女子柔道の五輪5大会連続メダリストで「YAWARAちゃん」の愛称でも親しまれた谷亮子（50）が19日、自身のインスタグラムを更新。次男で千葉・中央学院高2年の晃明さん（16）が春季大会に出場し、初戦に勝利したことを報告した。【写真】「ご主人とフォームが似てるような」鮮やかに二塁打を放つ谷亮子の次男・晃明さん亮子は「春季高等学校野球大会開幕 初戦