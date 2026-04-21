「BCNランキング」2026年4月6日〜12日の日次集計データによると、インクジェットプリンターの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位ColorioEW-056A（エプソン）2位PIXUS ブラックPIXUSTS3730BK（キヤノン）3位ColorioEW-456A（エプソン）4位PRIVIODCP-J529N（ブラザー）5位PIXUS ホワイトPIXUSTS3730WH（キヤノン）6位PIXUS XK140XK140（キヤノン）7位PIXUS ブラックPIXUSTS5430BK（キヤノン）8位PIXUS