タレントの板野友美さんは4月19日、自身のInstagramを更新。イメージキャラクターに就任したことを報告しました。【写真】板野友美さんの美しい姿「いつも美しいですね」板野さんは「この度THREEPPYからコスメが誕生そしてコスメラインのイメージキャラクターになりました」とつづり、7枚の写真を載せています。雑貨ブランド「THREEPPY」から新しく誕生したコスメラインのイメージキャラクターに就任したようです。モデルショッ