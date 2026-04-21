あなたは読めますか？突然ですが、「鱈」という漢字読めますか？冬の食卓には欠かせない、お鍋の定番の魚ですが、いざ漢字で書かれていると、正しく読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「たら」でした！この漢字は、タラ科の魚の総称を意味します。身が雪のように白いことや、初雪の時期に獲れ始めることから、魚へんに「雪」と書くようになったと言われています。また、非常に大食いな魚であることから、お