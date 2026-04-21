鍋料理やそばの薬味など、さまざまな料理に使われるのが長ネギです。「風邪に効く」といわれており、冬だけでなく、寒暖差で体調を崩しやすい春にもぴったりの食材と言えますが、本当なのでしょうか。また、長ネギを食べ過ぎた場合、どのようなデメリットが生じる可能性があるのでしょうか。金沢駅前内科・糖尿病クリニック（金沢市）院長で、糖尿病専門医の小倉慶雄さんに聞きました。【要注意】「えっ…知らなかった」これが