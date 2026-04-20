アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「モテる男性の特徴」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。【画像】女性が答えた「モテる男性の雰囲気」TOP回答！3位「ポジティブ」2位「穏やかさがある」…1位は？（図解：3枚）「モテそう」な男性の“雰囲気”は？調査は2月24日、成人女性100人を対象にインターネットリサーチで実施。まず、「彼氏