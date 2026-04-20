6人組グローバルボーイズグループ・DXTEEN（大久保波留、田中笑太郎、谷口太一、寺尾香信、平本健、福田歩汰）が、26日より2度目となるワンマンツアー『2026 DXTEEN 2ND ONE MAN LIVE TOUR 〜Heart ＆ Soul〜』を開催する。【集合ショット】ハートポーズで！爽やかな笑顔をみせるDXTEENツアー開幕に向けて、1月9日に東京・有明アリーナで開催された初のアリーナ公演『2026 DXTEEN ARENA LIVE 〜FULL OUT！〜』より、メンバー紹