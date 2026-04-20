タレントの渡辺満里奈（５５）歌手の野宮真貴（６６）、モデルの松本孝美（６０）が４月１２日、都内で行われたトークイベント「素敵な大人のごきげんフェス２０２６」に登場した。松本は１９８６年、全日空の沖縄キャンペーンのモデルに抜擢され、８７年には♪ＩｆｅｅｌＣｏｋｅ♪の歌とともにコカ・コーラのＣＭに出演。こんがり小麦色のエクボの似合う笑顔で魅了し、多くのＣＭに抜擢され、同性からも圧倒的な支持を集