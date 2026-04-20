青森県で震度5強を観測した地震の被害情報について、木原官房長官は臨時の記者会見で、東北地方で少なくともおよそ100戸で停電が発生し、復旧に当たっていると明らかにしました。公共交通機関については、新幹線等の一部区間で運転を見合わせており、高速道路の一部区間で一部通行止めが発生していると明らかにしました。