次回のサンデーPUSHスポーツは2026年4月26日（日）放送！M-1王者たくろう・巨人ファンの赤木が緊張の中挑んだ東京ドームでの選手取材と始球式に密着！ＭＣ：川島明（麒麟）ゲスト：高橋由伸、ママタルト、川岸瑠那(fav me)■ストライク投球なるか？東京ドームで始球式に挑戦 先月二軍開幕戦で始球式を務めた、たくろう・赤木だったが、結果はまさかのワンバウンド投球。球審を務めたジャビットくんの優しさでストライクと判定