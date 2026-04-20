総務省は20日、ドラマやバラエティーなど日本発の実写コンテンツの展開力を強化するため、官民が一体となって取り組むべき施策をまとめました。20日に開催された「実写コンテンツ展開力強化官民協議会」には、有識者や放送事業者、番組制作会社のほか、広告会社、商社、銀行など幅広い業種の代表者が参加し、総務省が提示したアクションプランについて議論し、了承しました。アクションプランは、日本の実写コンテンツについて、「