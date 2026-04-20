ニッポンに行きたくてたまらない外国人を世界で大捜索！ ニッポン愛がスゴすぎる外国人をご招待する「世界！ニッポン行きたい人応援団」(毎週月曜夜8時54分 ※4月20日（月）は夜8時)。【動画】「世界！ニッポン行きたい人応援団」最新回父の夢を背負って初来日！オランダの「納豆団」兄妹今回紹介するのは、オランダ在住の「納豆」を愛するマロンさんとリュディアさん兄妹。ニッポンの食卓に欠かせない国民食、納豆。始まりは900年