準決勝のアルアハリ戦を前に記者会見する町田・望月＝20日、ジッダ（共同）【ジッダ（サウジアラビア）共同】サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）準決勝で、町田は21日（日本時間22日未明）にサウジアラビアのジッダでアルアハリ（アラブ首長国連邦）と対戦する。20日に試合会場で記者会見した望月は「点の取り合いは目指していない。まずは無失点で試合を運ぶこと。積み上げてきたものを発揮すれば勝てる