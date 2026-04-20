◆チェアマンズスプリントプライズ・Ｇ１（４月２６日、シャティン競馬場・芝１２００メートル）サトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）が４度目の香港遠征へ挑む。過去３回全てで王座に君臨したのは地元のカーインライジング。香港調教馬では歴代最高の１９連勝中。世界史上最強スプリンターという評価も固まりつつある怪物だ。だが、決してチャンスがないわけではない。２４年の香港スプリントでは小差の