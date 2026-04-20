【モデルプレス＝2026/04/20】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが4月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。【写真】46歳フリーアナ「卵焼きも星型ですごい」見た目が楽しい幼稚園息子弁当◆宮崎宣子、息子へのお弁当披露宮崎は、幼稚園に通う息子のために作った弁当を公開。れんこんきんぴら、ひじきハンバーグ、ブロッコリー、サツマイモ甘煮、ウィンナー、車型のシャケおにぎり、卵