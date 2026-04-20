もうどうにかなってしまいそうだ。4/12（日）に行われた北海道日本ハムファイターズと福岡ソフトバンクホークスとの今シーズン第5戦目。対ホークス戦の開幕からの連敗を4で止めるため、先発を託されたのはプロ通算100勝目を狙う有原航平投手（33）。しかしその立ち上がり、2つのフォアボールや清宮幸太郎選手のエラーも重なり、初回から3点を失う苦しい展開。一時は逆転をするも、有原投手やリリーフ陣が打ち込まれ、9回の野村佑希