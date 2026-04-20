【モデルプレス＝2026/04/20】EXILE、三代目 J SOUL BROTHERSなどが所属するLDH JAPANが4月20日、公式サイトを通じ、所属アーティストへの不適切な情報拡散を確認したとして、対応について発表した。【写真】三代目JSBメンバー、変装なしで渋谷センター街降臨◆LDH、不適切な情報拡散受け注意喚起同社は「LDH JAPAN所属アーティスト・タレントに関する不適切な情報拡散への対応について」と題したお知らせを公開。「最近、SNS上に