LDH、所属タレントについての不適切な情報拡散を確認で注意喚起 対応を発表「関係者を深く傷つけ、名誉や信用を損なうこともあります」【全文】
【モデルプレス＝2026/04/20】EXILE、三代目 J SOUL BROTHERSなどが所属するLDH JAPANが4月20日、公式サイトを通じ、所属アーティストへの不適切な情報拡散を確認したとして、対応について発表した。
【写真】三代目JSBメンバー、変装なしで渋谷センター街降臨
同社は「LDH JAPAN所属アーティスト・タレントに関する不適切な情報拡散への対応について」と題したお知らせを公開。「最近、SNS上において、匿名の投稿・質問機能等を通じて寄せられた不確かな情報や、中傷的な指摘を、そのまま発信・引用・拡散する行為が確認されております」と説明し、「このような投稿や、それを共有・拡散することは、場合によっては当社所属アーティスト・タレントをはじめとする関係者を深く傷つけ、名誉や信用を損なうこともあります。当社としても、そのような状況を大変憂慮しております」とこめん押した。
続けて「本来であれば、SNSは利用される皆さまの良識や思いやりにより、こうした投稿や拡散がなくなることが望ましいと考えております」とし「しかしながら、今後、仮に所属アーティスト・タレントの権利侵害や業務への影響が生じていると判断した場合には、やむを得ず、記録の保全や関係各所との連携を行い、厳正に対処せざるを得ません」と表明。そして「引き続き、不確かな情報、人格的に傷つけるような表現、憶測に基づく指摘の発信・拡散については十分にご注意いただきますよう、重ねてお願い申し上げます」と呼びかけた。
「多くの方が日頃からルールやマナーを守り、温かく応援してくださっている一方で、一部の行為により、多くの方にご迷惑やご心配をおかけしてしまっている現状に対して、LDHスタッフはもちろん、所属アーティスト・タレントも深く心を痛めております」と伝え、最後には「今後も、皆さまに安心して応援いただける環境を大切にしながら、活動を続けてまいります。引き続き、LDH JAPAN所属アーティスト・タレントを温かいご声援を賜りますよう、何卒お願いいたします」と結んでいる。（modelpress編集部）
いつも温かい応援をいただき、誠にありがとうございます。
最近、SNS上において、匿名の投稿・質問機能等を通じて寄せられた不確かな情報や、中傷的な指摘を、そのまま発信・引用・拡散する行為が確認されております。
このような投稿や、それを共有・拡散することは、場合によっては当社所属アーティスト・タレントをはじめとする関係者を深く傷つけ、名誉や信用を損なうこともあります。当社としても、そのような状況を大変憂慮しております。
本来であれば、SNSは利用される皆さまの良識や思いやりにより、こうした投稿や拡散がなくなることが望ましいと考えております。しかしながら、今後、仮に所属アーティスト・タレントの権利侵害や業務への影響が生じていると判断した場合には、やむを得ず、記録の保全や関係各所との連携を行い、厳正に対処せざるを得ません。引き続き、不確かな情報、人格的に傷つけるような表現、憶測に基づく指摘の発信・拡散については十分にご注意いただきますよう、重ねてお願い申し上げます。
多くの方が日頃からルールやマナーを守り、温かく応援してくださっている一方で、一部の行為により、多くの方にご迷惑やご心配をおかけしてしまっている現状に対して、LDHスタッフはもちろん、所属アーティスト・タレントも深く心を痛めております。
今後も、皆さまに安心して応援いただける環境を大切にしながら、活動を続けてまいります。引き続き、LDH JAPAN所属アーティスト・タレントを温かいご声援を賜りますよう、何卒お願いいたします。
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◆LDH、不適切な情報拡散受け注意喚起
同社は「LDH JAPAN所属アーティスト・タレントに関する不適切な情報拡散への対応について」と題したお知らせを公開。「最近、SNS上において、匿名の投稿・質問機能等を通じて寄せられた不確かな情報や、中傷的な指摘を、そのまま発信・引用・拡散する行為が確認されております」と説明し、「このような投稿や、それを共有・拡散することは、場合によっては当社所属アーティスト・タレントをはじめとする関係者を深く傷つけ、名誉や信用を損なうこともあります。当社としても、そのような状況を大変憂慮しております」とこめん押した。
「多くの方が日頃からルールやマナーを守り、温かく応援してくださっている一方で、一部の行為により、多くの方にご迷惑やご心配をおかけしてしまっている現状に対して、LDHスタッフはもちろん、所属アーティスト・タレントも深く心を痛めております」と伝え、最後には「今後も、皆さまに安心して応援いただける環境を大切にしながら、活動を続けてまいります。引き続き、LDH JAPAN所属アーティスト・タレントを温かいご声援を賜りますよう、何卒お願いいたします」と結んでいる。（modelpress編集部）
◆全文
いつも温かい応援をいただき、誠にありがとうございます。
最近、SNS上において、匿名の投稿・質問機能等を通じて寄せられた不確かな情報や、中傷的な指摘を、そのまま発信・引用・拡散する行為が確認されております。
このような投稿や、それを共有・拡散することは、場合によっては当社所属アーティスト・タレントをはじめとする関係者を深く傷つけ、名誉や信用を損なうこともあります。当社としても、そのような状況を大変憂慮しております。
本来であれば、SNSは利用される皆さまの良識や思いやりにより、こうした投稿や拡散がなくなることが望ましいと考えております。しかしながら、今後、仮に所属アーティスト・タレントの権利侵害や業務への影響が生じていると判断した場合には、やむを得ず、記録の保全や関係各所との連携を行い、厳正に対処せざるを得ません。引き続き、不確かな情報、人格的に傷つけるような表現、憶測に基づく指摘の発信・拡散については十分にご注意いただきますよう、重ねてお願い申し上げます。
多くの方が日頃からルールやマナーを守り、温かく応援してくださっている一方で、一部の行為により、多くの方にご迷惑やご心配をおかけしてしまっている現状に対して、LDHスタッフはもちろん、所属アーティスト・タレントも深く心を痛めております。
今後も、皆さまに安心して応援いただける環境を大切にしながら、活動を続けてまいります。引き続き、LDH JAPAN所属アーティスト・タレントを温かいご声援を賜りますよう、何卒お願いいたします。
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