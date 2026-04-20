「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２０日正午現在でＩＮＰＥＸが「売り予想数上昇」４位となっている。 ２０日の東証プライム市場でＩＮＰＥＸが反落。先週末１７日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の５月限が前日比１０．８４ドル安の１バレル＝８３．８５ドルと急落した。一時、８０．５６ドルまで値を下げた。イランのアラグチ外相が１