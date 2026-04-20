マルシェが後場プラスに転じている。午後１時ごろ、同じテンポスホールディングス傘下で宅配寿司「つきじ海賓」やつけ麺店「越後つけ麺維新」などを運営するサンライズサービスと業務提携契約を締結し、新たな食ビジネスとして麺業態を展開すると発表しており、好材料視されている。 業務提携に伴いサンライズ社は「越後つけ麺」に関する商品開発、レシピ管理、店舗オペレーション及びブランド運営に関す