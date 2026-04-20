今回のお悩み「携帯料金とインターネット回線、セットにしたら本当にお得？」引越しに伴い、インターネット回線の契約を見直そうと思っています。よく携帯料金とセットにするとお得になるキャンペーンを見かけるのですが、これって本当にお得になりますか？（20代／医療用機器・医療関連）携帯料金とインターネット回線をセットにすると安くなる、という話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。「どうせならまとめた方