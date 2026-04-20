携帯料金とインターネット回線をまとめたのに、思ったほどお得にならなかった……セット割の落とし穴

今回のお悩み「携帯料金とインターネット回線、セットにしたら本当にお得？」

引越しに伴い、インターネット回線の契約を見直そうと思っています。よく携帯料金とセットにするとお得になるキャンペーンを見かけるのですが、これって本当にお得になりますか？（20代／医療用機器・医療関連）

携帯料金とインターネット回線をセットにすると安くなる、という話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。「どうせならまとめた方がお得そう」と感じる一方で、本当にそれが自分にとってベストな選び方なのか、迷ってしまいますよね。

実は、セット割には知っておきたい仕組みや注意点があり、選び方によっては思ったほどお得にならないケースもあります。

この記事では、セット割の基本的な仕組みや割引の内容に加えて、損をしないための選び方のポイントについて分かりやすく解説していきます。

■光セット割の具体的な割引金額

光セット割は、自宅のインターネット回線とスマホを組み合わせることで、スマホの料金が割引される仕組みです。インターネット料金が安くなるわけではない点は、押さえておきたいポイントです。

ただし例外として、SoftBank光には注意が必要です。スマホとのセット割（おうち割 光セット）を適用している場合、専用ルーターのレンタル料金が割引されます。そのため、セット割が外れるとルーター代が月1,565円上がり、通信費全体が高くなる可能性もあるのです。

割引金額はプランや条件によって異なりますが、目安は以下の通りです。

・docomo：1,100円 / 1,210円

・au：550円 / 1,100円

・SoftBank：1,100円

・Y!mobile：1,100円 / 1,650円

・UQ mobile：638円／858円／1,100円

・BIGLOBEモバイル：220円

なお、docomoのahamoはセット割の対象外。このように、割引額は大きくても月1,000円前後が一般的です。

■離れた家族とも割引適用が可能

セット割は「同居している家族のみが対象」と思われがちですが、実際にはもう少し柔軟に適用されます。別居している親族でも対象になるケースがあり、実家の回線や兄弟の契約をもとにセット割を組めることもあります。

また、SoftBankは同居していれば家族でなくても対象となるため、同棲中のパートナーやシェアハウスでも適用できる可能性があります。

必ずしも「自分でインターネット契約をする必要がある」わけではありません。まずは別居の親族がいれば、契約状況を確認してみるとよいでしょう。

■セット割を優先すると損するケースも

注意したいのが、「セット割ありき」でスマホやインターネットを選んでしまうケースです。

例えば、「実家がdocomo光だから、自分もdocomoにしよう」と考える方は少なくありません。また、「今ソフトバンクを使っているから、ソフトバンク光を契約して割引を受けよう」といった選び方もよく見られます。

一見するとお得に見えますが、ここに落とし穴があります。セット割で安くなるのは月1,000円前後が一般的ですが、スマホの料金プランは選び方によって月3,000円以上差が出ることもあります。つまり、割引を優先したことで自分に合っていない高いプランを選んでしまうと、結果的に支払いは増えてしまう可能性があります。

■正しい選び方は「スマホ→ネット」の順番

こうした失敗を防ぐために大切なのが、「スマホを基準に考える」という順番です。

具体的な流れは次の通りです。

STEP1：自分の使い方に合った携帯会社・料金プランを選ぶ

STEP2：セット割が使えるかを確認する

STEP3：必要に応じてインターネット回線を合わせる

スマホ料金は影響が大きいため、まずここを最適化します。そのうえで回線を合わせれば、無理なくセット割を活用できます。

「どの回線に合わせるか」ではなく、「自分に合っているかどうか」を基準に考えることが大切です。

■契約特典は「受け取り条件」まで確認を

光回線の契約では、「キャッシュバック」といった特典が用意されていることも多くあります。ただし、申し込み方法によって“受け取りやすさ”に大きな違いがあります。

ネット申し込みは、キャッシュバック金額が大きい一方で、受け取りにはいくつか条件があります。

・開通から半年後や1年後に届くメールから申請が必要

・期限内に手続きをしないと受け取れない

・オプション加入が条件になる場合がある

さらに、「初月無料なので加入してください」「あとで解約すれば大丈夫です」と案内されるオプションも、解約を忘れるとそのまま料金が発生してしまいます。

このように、ネット申し込みのキャッシュバックは“条件をすべて満たして初めて受け取れる仕組み”のため、手続きを忘れてもらいそびれてしまうケースも少なくありません。

一方で、携帯ショップや家電量販店での契約は、その場で内容を確認しながら進められるため、条件を把握しやすく、特典も受け取りやすい傾向があります。

特に家電量販店では、家電の値引きやポイント還元といった形で、その場で特典を受け取れることも多く、「後から申請する」手間がないのが特徴です。

確実に特典を受け取りたい場合は、店頭での契約を選ぶ方が安心といえるでしょう。

■契約後の“放置”が一番もったいない

光回線は契約して終わりではなく、契約後の管理も重要です。特に注意したいのが、契約時に加入したオプションや各種条件です。

・無料期間のオプションを解約し忘れている

・使っていないサービスに料金を払い続けている

・キャッシュバックの申請を忘れている

こうした見落としは、一つひとつは小さくても、積み重なると大きな差になります。契約後も一度は明細を確認し、「不要なオプションが残っていないか」「想定外の費用が発生していないか」をチェックしておくと安心です。

令和のマネーハック145

3月の決算期は、iPhoneをお得に購入できるチャンスが増える時期。ただし、表示されている端末価格だけで判断すると、思ったほど安くならないケースも……。契約前には2年後の返却条件、通信料を含めた総額、プランやオプションの必要性を確認しておこう。

専門家に聞きたいお金の悩みを教えてください！

（文：鮎原透仁、イラスト：itabamoe）