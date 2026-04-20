サイフューズがマドを開けて急伸している。日本経済新聞電子版が１９日、「慶応義塾大学と藤田医科大学は７月にも膝関節の骨と軟骨を同時に修復する医師主導の臨床試験（治験）を始める」と報じた。バイオ３Ｄプリンティング技術を持つサイフューズが今回の治験に協力するとしており、報道を材料視した買いが同社株に集まったようだ。治験について記事は、他人の脂肪組織から採取した細胞を３Ｄプリンターで立