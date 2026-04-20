ドナルド・トランプ米国大統領が、2月末から始まったイラン戦争の局面において、次第に内面の不安を露呈し始めたという分析が出た。トランプ大統領が戦争中、ソーシャルメディアを通じて後先を考えないような投稿を繰り返したり、参謀陣に一貫性のない指示を出したりするなどの言動を見せているためだ。 米日刊紙ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）は18日（現地時間）、「トランプ大統領が戦争に対する公の場での虚勢の裏で