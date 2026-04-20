開催：2026.4.20 会場：エンゼルスタジアム 結果：[エンゼルス] 1 - 2 [パドレス] MLBの試合が20日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとパドレスが対戦した。 エンゼルスの先発投手はウォルバート・ウレーニャ、対するパドレスの先発投手はマイケル・キングで試合は開始した。 4回表、5番 ザンダー・ボガーツ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパドレス得点 LAA 0-1