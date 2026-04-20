2026年４月17日、コベントリーがイングランド２部リーグ２位以上を確定させ、25年ぶりのプレミアリーグ復帰を決めた。同クラブの監督を務めるのは、かつてチェルシーでゴールを量産したフランク・ランパード、そして主力の１人を担うのは、坂元達裕だ。1996年10月生まれの坂元は、FC東京ジュニアユース、前橋育英高校、東洋大学を経て、2019年にJ２のモンテディオ山形でプロデビュー。その１年後にJ１のセレッソ大阪、2022年１