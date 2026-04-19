【ニューデリー＝青木佐知子】インド外務省は１８日、インド船籍の船舶２隻が同日未明にホルムズ海峡で銃撃を受けたとして、イランの駐印大使を呼び出し、「深い懸念」を表明したと発表した。発表によると、ビクラム・ミスリ外務次官が「インドは商用船と船員の安全を重視している」と伝えた上で、インドに向かう船舶がホルムズ海峡を安全に航行できるようにすることを求めた。インドはイランと良好な関係を維持しており、３