◇セ・リーグ阪神―中日（2026年4月19日甲子園）阪神の湯浅京己投手（26）が“幼なじみ”の中日・石伊と初対戦した。2人は三重県尾鷲市出身で尾鷲野球少年団に所属しともにプレー。湯浅が1学年上で、昨年プロ入りした石伊との対戦が期待されてきた。湯浅が6回から登板し、1死で石伊を迎えた。石伊は打席に入る前に少しだけ頬を緩めて、直球で右飛に仕留めた際には湯浅がニヤリと笑った。湯浅は石伊を含めて3者凡退で