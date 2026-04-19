◇セ・リーグ広島―DeNA（2026年4月19日マツダ）広島・持丸泰輝捕手（24）がプロ7年目にして待望の初安打を放った。7回2死一塁で迎えた第3打席に伊勢の変化球を中前打。プロ7年、通算11打席目でようやく「H」ランプをともした。この日は22年7月10日の中日戦以来、4年ぶりの先発マスクを被ったが、バットで存在感を示した。