Image: 山崎実業 ROOMIE 2026年2月8日掲載の記事より転載おうち焼肉で活躍するホットプレート。使うときにちょっとストレスだったのが、テーブルの大部分をホットプレートが占領してしまうこと。食材や取り分け皿などが置きにくかったり、置ききれなかったり……そんな不便を解決してくれる、山崎実業の新作アイテムを発見しました！ずっしり重量感のある新作ラック