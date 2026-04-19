冬眠明けのクマの活動が活発化し、街中や山林でクマとの遭遇機会が増える時期を迎えているとして、岩手県は１８日、「春のツキノワグマ被害防止キャンペーン」を開始し、注意を呼びかける。期間は５月末まで。クマの出没は例年、冬眠明けの４〜５月から増え始める。県自然保護課によると、昨年３月の出没件数は２６件だったのに対し、４月は２２４件、５月は５３４件と急増。登山や山菜採りなどで山林に入る機会が増えることか