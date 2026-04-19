名古屋には、シングルマザーが相場より3割安い家賃で家を借りられるサービスがあります。利益を優先しない投資で成り立つ支援とは。 【写真を見る】2LDKで4万8000円も 相場より3割安い“アフォーダブル住宅” シングルマザーの住宅支援 日当たりや間取りにもこだわりが （佐藤さん・仮名）「何でも高いので“もやし”がいっぱい。値引きされたものを活用して」 名古屋市内で10代の娘と暮らす、シングル