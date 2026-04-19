名古屋には、シングルマザーが相場より3割安い家賃で家を借りられるサービスがあります。利益を優先しない投資で成り立つ支援とは。

【写真を見る】2LDKで4万8000円も 相場より3割安い“アフォーダブル住宅” シングルマザーの住宅支援 日当たりや間取りにもこだわりが

（佐藤さん・仮名）

「何でも高いので“もやし”がいっぱい。値引きされたものを活用して」

名古屋市内で10代の娘と暮らす、シングルマザーの佐藤さん（仮名・50代）。去年、ある事情で緊急に引っ越しが必要になりましたが、部屋を探すのは簡単ではありませんでした。

｢ひとり親｣というだけで部屋が借りづらい

（佐藤さん）

「帰り道が暗いとか治安が悪そうな所は避けたい。できれば（娘の）通学を楽にさせてあげたい。希望を全部含めてしまうと、7万･8万円という家賃になる。理想は5万円までだけど、とてもとても探せなくて。困ったなと何軒もいっぱい回った」

名古屋市内の2人暮らし用物件の家賃は、平均8万円以上で右肩上がり。その上、シングルマザーというだけで部屋を借りにくい現実も。



不動産会社の調査によると「立場を理由に借りられる物件が少なかった」と感じた層の3位にシングルマザーやファザーが入り、東京都の調査でも、家主の3割がひとり親を理由に入居を断ったことがあるという結果が。

2LDK｢4万8000円｣も シングルマザー向けの“アフォーダブル住宅”

しかし、佐藤さんは…



（佐藤さん）

「すごく早いスピードで決めることができて、びっくりするくらい私はラッキーだった。信じられない家賃で、『本当にありがとうございます』としか言いようがない」



職場にほど近い名古屋市内中心部に、2LDKで4万8000円と格安で物件を借りられたのです。入居まで2週間と手続きも早く済みました。

これは、「アフォーダブル住宅」という、最近注目のシングルマザー向け物件。アフォーダブルとは「手が届く価格」の意味で、名古屋では2022年、地元の建築会社が作ったスタートアップ企業「LivEQuality」が始めました。



（LivEQuality 岡本拓也代表）

「（住宅は）女性の方が借りづらい、女性の方が断られるケースが多い。ビジネスも社会の課題解決に繋がるということを大事にしている」

｢日当たり｣や｢間取り｣にもこだわり

例えば、こちらの部屋は…



（LivEQuality HUB 森みちかさん）

「ここは1DKのお部屋。乳幼児期のお子さんとお母さんひとりで、ちょうどよい間取り」



中心部に近い東区の駅近物件で、オートロック付きで防犯面でも安心な25平米の1DK。家賃はなんと月4万4000円。相場より3割ほど安い値段です。

（森さん）

「安価な物件だとお風呂とトイレが一緒のところも多くあるが、子育てをする中ででお子さんを（お風呂に）入れるのはすごく大変。お風呂とトイレが別というところも徹底して物件選びをしています」

重視するのは、間取りだけでなく…



（森さん）

「日当たりがよくて、気持ちよく住んでいただける部屋を重視」



DV被害や離婚などに向き合う中でも前向きになれるよう、特に日当たりの良さにはこだわっています。

食品支給や就職相談も「気持ちが楽になった」

アフォーダブル住宅に入居できた佐藤さん。



（入居者を支援 榊原有望さん）

「お裾分けを持ってきました」



（佐藤さん）

「カニのパスタソース！子どもが好きだから嬉しい」

「LivEQuality HUB」というNPO法人も作り、寄付を受けた食品の支給や就職相談など様々な支援も行っています。



（榊原さん）「仕事を始めて調子はどうですか？」

（佐藤さん）「ほとんど独り立ちみたいな感じです」

（榊原さん）「キャリアコンサルタントも紹介できます」

（佐藤さん）

「すごく気持ちが楽になりました。大事な家族くらいのスタンス、ちょうどいいスタンスでいてくれる。近すぎないで遠くなりすぎなくて、いつでもそばにいてくれて、いつでも（困りごとが）言いやすい」

相場より3割安くできるワケ

LivEQualityは現在、名古屋市内に7棟のマンションを所有し、約130ある部屋の一部をシングルマザー向けの物件にしています。

（岡本代表）

「物件の70％は通常の家賃でお貸しています。7割は通常の収益を得た上で、残りの30％を30%割引でシングルマザーのご家庭にお貸ししている」



7割の部屋を通常の家賃で貸すことで、残り3割を格安にしても採算がとれるようにしています。また入居後のサポートでシングルマザーの経済的な自立も進み、家賃滞納もありません。

“アフォーダブル住宅” 東京都が子育て支援政策に導入

そして、この支援を支えているのが、個人や銀行など複数の投資家による出資です。これで資金を集めてマンションを購入し運営。

配当はあっても少額で大きな利益は出ませんが、出資者は増えていて、これまでに12億円余りが集まっています。

（アフォーダブル住宅に投資 個人投資家）

「投資のリターンとしては、社会貢献に対する満足感。（利回り年）0.1％が多いのか少ないかではなく、ゼロではない経済的なリターンを生み出し返すという意欲意思の表れが素晴らしい」

儲けは追求しない投資で、住まいを支えるアフォーダブル住宅。ことし、東京都が子育て支援の政策に導入し、300戸を提供することが決定。

（住人）

「管理人さんやママたちとの交流もできて、温かい環境でいつも助けられています」



名古屋のスタートアップ企業「LivEQuality」も、この事業に参画しています。

愛知県でも実現可能？

また、愛知県もアフォーダブル住宅の取り組みを参考に住まいの提供を研究する方針が、3月の議会で打ち出されています。

（岡本代表）

「めっちゃ期待しています。（東京では）議会が動き、最後は都知事が決めてくれたので、愛知県でもぜひ実現したいなと思って、私自身できることは何でもやっていきたい」



税金の投入ではなく、民間の投資を活用する住宅支援。これからさらに広がっていく可能性があります。