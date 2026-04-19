◆米大リーグカブス４―２メッツ（１８日、米イリノイ州シカゴ＝リグリーフィールド）メッツが敵地のカブス戦に２―４で敗れ、２００４年８月２８日から９月８日までに記録した１１連敗以来となる１０連敗を喫した。メッツの選手年俸総額は開幕時３億５２２０万ドル（約５６０億円）で４年連続のメジャー１位となるスター軍団。しかし、６１９０万ドル（約９６億円）で、２年連続で最高給となったＪ・ソト外野手が３日のジャ