◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１８日・神宮球場）巨人の佐々木俊輔外野手（２６）が「１番・中堅」でスタメン出場し、第１打席で左中間への二塁打を放った。２試合連続の１番起用にいきなり応えた。初回無死、３球目の外角低め直球を力みのないスイングで捉えて左中間を破った。これで３試合連続ヒットとなった。試合前の打撃練習中には阿部監督から熱血指導。バットを持ってスイング動作を実演した指揮官からの助