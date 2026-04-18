記事ポイントMakuake公開150分で3,000万円を突破した注目のエアテント。茨城県笠間市の展示場で、実物サイズや設営体験を確かめられます。空気を入れるだけで、家族や仲間とくつろげる広々空間が手に入ります。COODYの新作エアテント「Familia Pro」と「Hub Shelter Pro」が、応援購入サービスMakuakeで発売開始からわずか150分で3,000万円を突破します。オンラインでの勢いに加え、茨城県笠間市には実際にサイズ感や使い心地を確